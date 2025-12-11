3.75 BYN
Следствие раскрывает новые подробности по делу Ермака
Автор:Редакция news.by
Стали известны новые подробности расследования НАБУ по делу соратника главы украинского режима.
В ходе обысков у Ермака на имя Зеленского нашли израильский, британский и другие паспорта. Следователи также изъяли 14 млн долларов наличными и данные об офшорных счетах на 2,6 млрд долларов.
У самого Ермака обнаружили британский и карибский паспорта, а также документы на имя бизнесмена Миндича.
Напомним, на фоне громкого коррупционного скандала в Украине Миндич сбежал из страны, а подавший в отставку после обысков Ермак обещал уйти на фронт.