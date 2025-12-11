Следствие раскрывает новые подробности по делу Ермака

Стали известны новые подробности расследования НАБУ по делу соратника главы украинского режима.

В ходе обысков у Ермака на имя Зеленского нашли израильский, британский и другие паспорта. Следователи также изъяли 14 млн долларов наличными и данные об офшорных счетах на 2,6 млрд долларов.

У самого Ермака обнаружили британский и карибский паспорта, а также документы на имя бизнесмена Миндича.