"Я потребую, чтобы наш энергетический оператор прекратил аварийные поставки электричества в Украину. Если Зеленский заявляет, что мы должны покупать газ и нефть где-то еще, а не в России, хотя это сложнее и дороже, и мы теряем большие деньги, мы имеем право ответить. Словакия - это не банановая республика, которая немедленно выполняет все, что пожелают Брюссель, Киев или Вашингтон".