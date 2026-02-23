3.73 BYN
Словакия может прекратить аварийное электроснабжение Украины
Премьер Словакии Роберт Фицо выдвинул Украине ультиматум. Если Киев 23 февраля не возобновит поставки нефти по нефтепроводу "Дружба", Фицо угрожает "соседу" прекратить аварийное электроснабжение. Политик обвинил Зеленского в недоброжелательном отношении к его стране.
Роберт Фицо, премьер-министр Словакии:
"Я потребую, чтобы наш энергетический оператор прекратил аварийные поставки электричества в Украину. Если Зеленский заявляет, что мы должны покупать газ и нефть где-то еще, а не в России, хотя это сложнее и дороже, и мы теряем большие деньги, мы имеем право ответить. Словакия - это не банановая республика, которая немедленно выполняет все, что пожелают Брюссель, Киев или Вашингтон".
При этом, как подчеркнул Фицо, чисто идеологическая приостановка транзита нефти в Словакию, которую ранее ввела Украина, приносит его стране убытки в размере 500 млн евро в год.
Ранее венгерский премьер-министр заявил, что Венгрия продолжит блокировать кредит Киеву в 90 млрд, пока тот препятствует поставкам через нефтепровод "Дружба".