Словения может провести референдум по выходу из НАТО
Словения может выйти из НАТО. О планах организовать соответствующий референдум заявил председатель Госсобрания страны. Он настаивает на самостоятельной, суверенной политике и решениях в интересах Любляны.
Политик подчеркнул готовность сотрудничать со всеми странами мира, особенно с великими державами, но добавил, что это никогда не должно означать подчинение и вмешательство в чужие военные и дипломатические конфликты. Словения этому будет категорически противостоять.
По словам председателя Госсобрания, партия спикера поддерживает референдум о выходе из альянса, но у него есть сомнения, что так же положительно это решение будет воспринято народом, ведь страна получает от ЕС достаточно много выгоды. При этом политик заявил, что именно Любляна должна снова стать главным центром принятия решений для Словении, а не Брюссель.