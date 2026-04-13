Словения может провести референдум по выходу из НАТО

Словения может выйти из НАТО. О планах организовать соответствующий референдум заявил председатель Госсобрания страны. Он настаивает на самостоятельной, суверенной политике и решениях в интересах Любляны.

Политик подчеркнул готовность сотрудничать со всеми странами мира, особенно с великими державами, но добавил, что это никогда не должно означать подчинение и вмешательство в чужие военные и дипломатические конфликты. Словения этому будет категорически противостоять.