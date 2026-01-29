Попытки западных стран, в частности ЕС, установить морскую блокаду России подрывают основы мировой торговли. Тревогу бьет малийский портал. В материале отмечается, что под прикрытием соблюдения санкций Запад намеренно перешел красную линию и создал форму "государственного пиратства".



Французские и британские боевые корабли захватывают танкеры, чтобы потом реализовывать груз ради финансирования конфликта в Украине, уточняют журналисты. Это стратегия высокого риска, которая ставит крест на международном морском праве.