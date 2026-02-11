СМИ: Макрон уверен, что США хотят "расчленить" Европу

Макрон заявил, что Трамп стремится к "расчленению" Европы и призвал готовиться к противостоянию с Вашингтоном, а также бросить вызов доллару, пишет Reuters. Макрон считает, что "гренландский момент" нужно рассматривать как тревожный сигнал о необходимости проведения экономических реформ и укрепления глобального влияния блока. А некоторое затишье в напряженности между США и ЕС не стоит принимать за устойчивые перемены.



Кроме того, в ближайшие месяцы Вашингтон будет атаковать ЕС из-за регулирования в цифровой сфере.