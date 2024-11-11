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СМИ: НАТО обеспокоено отсутствием хорошей системы ПВО у Великобритании
В НАТО обеспокоены слабым уровнем системы противовоздушной обороны Великобритании.
Территория страны практически не защищена от потенциальной атаки с применением безъядерных баллистических ракет типа "Орешник". Такой вывод в своем в расследовании сделало издание The Sunday Times.
Ни на суше, ни в воздухе, ни в море систему ПВО не обновляли десятки лет. В распоряжении британской армии нет ни одного наземного комплекса противовоздушной обороны, говорится в отчетах.
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