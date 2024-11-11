СМИ: НАТО обеспокоено отсутствием хорошей системы ПВО у Великобритании

Территория страны практически не защищена от потенциальной атаки с применением безъядерных баллистических ракет типа "Орешник". Такой вывод в своем в расследовании сделало издание The Sunday Times.

Ни на суше, ни в воздухе, ни в море систему ПВО не обновляли десятки лет. В распоряжении британской армии нет ни одного наземного комплекса противовоздушной обороны, говорится в отчетах.