СМИ: Первые военные из стран Европы прибыли в Гренландию
Автор:Редакция news.by
Первые военные из стран Европы прибыли ночью в Гренландию. Один из самолетов со спецназом и разведчиками из Дании и Франции приземлился в Нууке. Второй борт сел на западе острова. У обоих были выключены транспондеры.
Сегодня туда должны прибыть и военные из Нидерландов, Канады, Швеции, Великобритании и Норвегии. Осло, напомним, решил направить лишь двух солдат. Ранее Дания отправила на остров военную технику и передовой отряд.
При этом глава МИД Дании заявил, что Копенгаген не смог убедить представителей США отказаться от стремления завладеть Гренландией. По его словам, переговоры выявили фундаментальные разногласия по вопросу обеспечения безопасности острова.