СМИ: Первые военные из стран Европы прибыли в Гренландию

Первые военные из стран Европы прибыли ночью в Гренландию. Один из самолетов со спецназом и разведчиками из Дании и Франции приземлился в Нууке. Второй борт сел на западе острова. У обоих были выключены транспондеры.



Сегодня туда должны прибыть и военные из Нидерландов, Канады, Швеции, Великобритании и Норвегии. Осло, напомним, решил направить лишь двух солдат. Ранее Дания отправила на остров военную технику и передовой отряд.

