СМИ: в Британии стали вводиться ограничения на продажу топлива
Автор:Редакция news.by
На фоне конфликта на Ближнем Востоке и блокировки Ормузского пролива в Великобритании начали вводить ограничения на продажу горючего владельцам сельхозтехники. Как уточняет Daily Telegraph, в английском графстве Эссекс и некоторых регионах Шотландии оптовые поставщики установили лимиты на красное дизельное топливо.
В Бангладеш и вовсе заявили о риске закрытия АЗС. По данным местных СМИ, накануне в столице страны топливо продавалось только на трех станциях. К ним выстроились очереди из автомобилей и мотоциклов.