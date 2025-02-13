СМИ: Зеленский готов обсуждать соглашение с США по полезным ископаемым

Украинские СМИ пишут, что Зеленский (с которым Трамп, к слову, созвонился после разговора с Путиным) сообщил лидеру США о готовности начать анализировать драфт соглашения по редкоземельным металлам. Окончательный ответ будет дан в Мюнхене на встрече с вице-президентом США Вэнсом.

Ранее Трамп намекнул Зеленскому о необходимости дать что-то взамен денег, потраченных на Украину, и это полезные ископаемые. Позже американский лидер заявил, что тот предварительно согласился передать ресурсы на сумму около 500 млрд долларов.

При этом СМИ Украины сообщают, что такой договор накануне в Киев привез министр финансов США. Зеленский, правда, свою подпись так и не поставил.