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СМИ: Зеленский готов обсуждать соглашение с США по полезным ископаемым
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Зеленский_ТАСС2025-02-13T13:12:53.000000Z00
Украинские СМИ пишут, что Зеленский (с которым Трамп, к слову, созвонился после разговора с Путиным) сообщил лидеру США о готовности начать анализировать драфт соглашения по редкоземельным металлам. Окончательный ответ будет дан в Мюнхене на встрече с вице-президентом США Вэнсом.
Ранее Трамп намекнул Зеленскому о необходимости дать что-то взамен денег, потраченных на Украину, и это полезные ископаемые. Позже американский лидер заявил, что тот предварительно согласился передать ресурсы на сумму около 500 млрд долларов.
При этом СМИ Украины сообщают, что такой договор накануне в Киев привез министр финансов США. Зеленский, правда, свою подпись так и не поставил.
Фото ТАСС