Снежная стихия в Финляндии оставила без электричества 160 тыс. домохозяйств

Сильный шторм и метель в Финляндии оставили без электричества 160 тысяч домохозяйств и парализовали работу аэропорта. В Лапландии порывы ветра оказались настолько мощными, что два самолета с пассажирами выкатились за пределы взлетно-посадочной полосы. Оба борта застряли в снежных сугробах, но, к счастью, никто не пострадал. На место происшествия прибыли девять спасательных подразделений, чтобы эвакуировать людей и обеспечить безопасность.



Шторм ударил по региону сразу в нескольких направлениях: нарушил транспортное сообщение и лишил десятки тысяч семей света. Энергетические компании сообщают, что восстановительные работы осложняются сильным ветром и снегопадом.



Власти предупреждают жителей о возможных новых перебоях и призывают к осторожности. Местные называют этот шторм одним из самых сильных за последние годы.