Согласно опросам, 52 % жителей Австрии испытывает финансовые трудности

Каждый второй австриец испытывает финансовые трудности. Согласно опросам, 52 % жителей Австрии признают, что имеют проблемы.

При этом 39 % оценивают финансовую ситуацию как "скорее напряженную", а 13 % с трудом покрывают текущие расходы. Более того, 40 % австрийцев утверждают, что экономическая ситуация в стране заметно ухудшилась в сравнении с 2025 годом.

Почти каждый шестой не может позволить себе откладывать деньги. На крупные покупки готовы решиться лишь 9 % респондентов.