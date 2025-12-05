Соцопрос: каждый четвертый поляк выступает за выход из ЕС

Разочаровались в "европейской мечте". Все больше поляков выступают за выход страны из Евросоюза. Об этом сообщает "Газета Выборча" со ссылкой на последние данные соцопросов. Уточняется, что выхода Варшавы из объединения сейчас хотели бы 25 % респондентов, т.е. каждый четвертый поляк. Воздержались от ответа 6 % опрошенных.



При этом, согласно данным опросов за 2022-й, еще 3 года назад за членство Польши в ЕС выступали 92 % поляков.