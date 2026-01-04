3.71 BYN
Совбез ООН 5 января проведет срочное заседание по ситуации в Венесуэле
В связи с ситуацией в Венесуэле Совбез ООН проведет срочное заседание. Оно состоится 5 января, начало в 18:00 по Минску. А 4 января министерскую встречу планируют провести страны Латинской Америки.
Никарагуа осудила военную агрессию США против Венесуэлы, выразила готовность защищать суверенитет республики, сообщили в МИД Венесуэлы.
Большинство мировых лидеров выступило с жесткой критикой действий администрации Трампа. Резкое осуждение агрессии США и грубого посягательства на суверенитет Венесуэлы прозвучало в том числе со стороны России, Китая, Кубы, Мексики, Колумбии, Бразилии, Чили, Турции, Сербии, Сирии, Ирана. Президент Бразилии, созвавший экстренное совещание, заявил, что взрывы на территории Венесуэлы и захват ее президента - это "пересечение красной линии и опасный прецедент для мира".
4 января в связи с "беспрецедентными преступлениями на международной политической арене" президент Сербии Вучич созывает экстренное заседание Совбеза страны.