Средняя розничная цена бензина в США достигла 4 долларов за галлон - это самый высокий уровень с августа 2022 года. Американские власти экстренно ищут способы сдержать инфляцию, вызванную внезапным удорожанием энергоносителей.

Меры принимают и во Франции - там временно разрешили продавать дизельное топливо, не соответствующее техническим стандартам. Цена на него достигла максимального значения с 1985 года и приближается почти к 2,5 евро за литр.