США берут под контроль Западное полушарие: как 2026 год стал началом нового миропорядка

Мир возвращается в средневековье, где главным принципом было "кто сильнее, тот и прав". В центре нынешней нестабильности оказались США.

Прошлогодний миротворец всея планеты американский президент Дональд Трамп решил сменить крылья мира на оперение войны. Операция в Венесуэле стала для него лишь разминкой - на очереди вся Латинская Америка, а еще европейский остров Гренландия. ВМС США превратились из благородных военных в натуральных пиратов. За одни сутки американский десант захватил два нефтетанкера, один из которых под российским флагом.

Мировое сообщество пока вяло реагирует на авантюры Вашингтона: Европа тихо "поскуливает" в уголке, ограничиваясь лишь заявлениями, а игроки помощнее, среди которых Россия и Китай, заняли выжидательную позицию.

Глобальный передел мира - это новая реальность, которая наступила вместе с военной операцией США в Венесуэле. Похищение законно избранного президента Николаса Мадуро и его супруги является лишь частью глобального плана американцев по насаждению своего влияния на всю Латинскую Америку. Сам Дональд Трамп признался, что наблюдал за работой отряда "Дельта" в Каракасе в режиме реального времени, словно смотрел кино. Похоже, американские сценаристы неплохо разбираются в международной повестке - еще в 2019-м именно с телеэкрана предсказывали крах Венесуэлы.

Вся суть заключается не в борьбе с наркотрафиком или за идеалы демократии, а в борьбе лишь за природные недра. Соединенные Штаты Америки своими санкциями значительно затруднили для Венесуэлы возможность торговать с миром, а теперь Вашингтон решил монополизировать права на всю нефть Боливарианской республики.

Кэролайн Ливитт, пресс-секретарь Белого дома:

"Правительство США уже приступило к реализации венесуэльской сырой нефти на мировом рынке в интересах Соединенных Штатов. Все доходы от продажи нефти и нефтепродуктов сначала будут переведены на счета, контролируемые США, чтобы гарантировать законность и целостность конечного распределения доходов, и эти средства будут распределены на благо американского народа и венесуэльского народа по усмотрению Соединенных Штатов".

Мир вяло отреагировал на подобный рейдерский захват. Страны Латинской Америки, Москва, Пекин, Минск и некоторые другие осудили действия США. Но глобальное большинство в очередной раз сделало вид, что ничего не произошло.

Рик Скотт, сенатор США:

"Я так горжусь тем, что сделал президент, Марко Рубио, Пит Хегсет, Мария Корина Мачадо и все наши военные. То, что они сделали в Венесуэле, навсегда изменит Латинскую Америку. Затем мы наладим дела на Кубе, Никарагуа будет следующей в будущем году. У нас будет новый президент в Колумбии. Демократия возвращается в это полушарие".

Похоже, подобные угрозы возымели эффект. Президент Колумбии Густаво Петро позвонил Трампу и договорился о встрече. Чего ожидать от визита - белого флага или жесткой перепалки - никто не знает. Но факт в том, что всего несколько дней назад хозяин Белого дома обвинил Петро в производстве кокаина и не исключил, что США могут провести в стране военную операцию, как в Венесуэле.

"Сейчас у нас очень больной сосед, и это Венесуэла - она очень больна. Колумбия тоже очень больна, ею управляет больной человек, которому нравится производить кокаин и продавать его в Соединенные Штаты. Позвольте мне сказать, он не сможет заниматься этим долго", - отметил Дональд Трамп.

Вашингтон решил нащупать красные линии со всем миром. В отношении европейцев Трамп решил, что им отнюдь не нужна Гренландия, а Штатам этот остров очень пригодится для безопасности всех вокруг. Определились даже с датами - ко Дню независимости США. Среди способов - покупка, но и силовой вариант никто не исключает. Европейские чины изрядно поднапряглись.

Жан-Ноэль Барро, министр иностранных дел Франции:

"Гренландия не продается. Она не подлежит захвату. Мы уже не живем в ту эпоху, когда можно было купить или продать Луизиану. Поэтому эти запугивания должны прекратиться, и Дания может рассчитывать на солидарность европейских стран, о чем вчера заявили главы государств и правительств в совместном заявлении".