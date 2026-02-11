3.72 BYN
США будут выделять гранты на свободу слова в ЕС
Автор:Редакция news.by
США будут выделять гранты на свободу слова в ЕС. Как сообщают СМИ, американские власти жестко критикуют такие меры регулирования, как европейский закон о цифровых услугах и британский закон о безопасности в интернете.
Вашингтон утверждает, что они якобы подавляют свободу слова и накладывают чрезмерные требования на американские технологические компании.
Заместитель госсекретаря по вопросам публичной дипломатии Сара Роджерс отправляется в тур по европейским городам, чтобы обсудить эти вопросы с официальными лицами и представителями гражданского общества. Роджерс заявила, что целью ее работы будет предоставление грантов, которые будут продвигать свободу слова в европейских странах.