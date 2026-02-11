США будут выделять гранты на свободу слова в ЕС. Как сообщают СМИ, американские власти жестко критикуют такие меры регулирования, как европейский закон о цифровых услугах и британский закон о безопасности в интернете.

Вашингтон утверждает, что они якобы подавляют свободу слова и накладывают чрезмерные требования на американские технологические компании.