США готовы признать контроль РФ над Крымом и другими занятыми территориями ради мирного соглашения
Автор:Редакция news.by
Вашингтон готов признать контроль Москвы над Крымом и другими занятыми российскими войсками территориями ради мирного соглашения - пишет The Telegraph и отмечает: Трамп направил в Москву своего спецпредставителя Уиткоффа и зятя Кушнера, чтобы сделать прямое предложение Путину.
"Становится все более очевидным, что американцев не волнует позиция Европы", - пишет The Telegraph.
Ранее президент России заявил, что признание США Крыма, Донецкой и Луганской областей российской территорией станет одним из ключевых вопросов на переговорах по мирному плану президента США.