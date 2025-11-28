США готовы признать контроль РФ над Крымом и другими занятыми территориями ради мирного соглашения

Вашингтон готов признать контроль Москвы над Крымом и другими занятыми российскими войсками территориями ради мирного соглашения - пишет The Telegraph и отмечает: Трамп направил в Москву своего спецпредставителя Уиткоффа и зятя Кушнера, чтобы сделать прямое предложение Путину.

"Становится все более очевидным, что американцев не волнует позиция Европы", - пишет The Telegraph.