США хотят завершить конфликт в Украине к лету 2026 года
Проект мирного соглашения по Украине собираются подготовить к марту 2026 года. Reuters подтверждает информацию, что украинские и американские чиновники обсудили график, согласно которому к первому месяцу весны будет подготовлен проект мирного соглашения, а в мае в Украине должен состояться референдум по соглашению и выборы.
Отмечается, что Киев также хочет добиться от Запада гарантий безопасности для предотвращения возможного возобновления боевых действий. Это должно произойти после вступления в силу соглашения о прекращении огня.
При этом, как отмечает агентство, спешка Белого дома объясняется желанием Трампа закрыть украинский кейс до осени. Затем его администрация полностью переключится на внутренние дела перед промежуточными выборами в Конгресс США.