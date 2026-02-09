США хотят завершить конфликт в Украине к лету 2026 года

Проект мирного соглашения по Украине собираются подготовить к марту 2026 года. Reuters подтверждает информацию, что украинские и американские чиновники обсудили график, согласно которому к первому месяцу весны будет подготовлен проект мирного соглашения, а в мае в Украине должен состояться референдум по соглашению и выборы.

Отмечается, что Киев также хочет добиться от Запада гарантий безопасности для предотвращения возможного возобновления боевых действий. Это должно произойти после вступления в силу соглашения о прекращении огня.