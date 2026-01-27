3.75 BYN
США начали учения ВВС на Ближнем Востоке
Автор:Редакция news.by
США продолжают курс на эскалацию: американская девятая воздушная армия начала многодневные военно-воздушные учения по проверке боеготовности на Ближнем Востоке. Об этом сообщили в Центральном командовании военно-воздушных сил США.
На учениях будут отрабатываться операции по рассредоточению авиации и личного состава, гибкому реагированию и материально-техническому обеспечению. Также будет проверяться система командования и управления.
Войска отработают процедуры быстрого развертывания, запуска и посадки авиации с использованием небольших спецгрупп наземной поддержки на необорудованных аэродромах.