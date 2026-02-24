США начали военные учения на Аляске и в Гренландии. Мероприятия под названием "Арктический край" проводятся совместно с Канадой и Данией и продлятся до 13 марта.



Как заявили в Северном командовании Вооруженных сил США, основной целью является повышение боеготовности и отработка взаимодействия многонациональных сил в Арктике. Тренировки будут направлены на защиту от крылатых ракет и противодействие беспилотникам. В Гренландии военные отработают навыки выживания и мобильности в арктических условиях.