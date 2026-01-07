США намерены получить контроль над Гренландией

Британское Times уже спрогнозировало 4 варианта возможного развития событий: Первый - военное вторжение. Второй - прямая покупка острова у Дании. Также возможно подписание договора о свободной ассоциации или усиление военного присутствия на острове при сохранении его формальной связи с Данией. Названы даже конкретные сроки, якобы США намерены установить контроль над Гренландией к 4 июля (когда страна будет отмечать 250-летие независимости).