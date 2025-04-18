США нанесли массированный удар по Северному Йемену

Штаты нанесли массированный удар по целям на территории Северного Йемена. Несколько часов назад только на столицу страны - Сану - обрушилось не мене 20 ракет.



Представители командования хуситов сообщают, что за апрель американцы нанесли по Северному Йемену около тысячи ударов, в том числе более 200 только за последнюю неделю. Представители повстанцев, которые контролируют Сану, полны решимости продолжать сопротивление.



Объявлено, что они готовятся атаковать американский флот беспилотниками и ракетами. Кроме того, хуситы намерены и далее блокировать Красное море для американских и израильских торговых судов.