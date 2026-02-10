Смотреть онлайнПрограмма ТВ
США нанесли удар по судну в Тихом океане

США нанесли удар по очередному судну в восточной части Тихого океана.

Как сообщает Южное командование США, плавсредство, предположительно, перевозило наркотики. В результате удара 2 человека, находившиеся на корабле, погибли, один выжил.

Ранее американские военные атаковали другое судно, в результате чего погибли 2 человека. Командование сообщило, что судно управлялось террористическими организациями.

Атаки США на суда, подозреваемые в перевозке наркотиков, продолжаются в Тихом океане и Карибском море с сентября 2025 года.

