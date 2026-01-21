3.72 BYN
США направляют авианосец Abraham Lincoln и истребители F-15E на базу в Иордании
Автор:Редакция news.by
Пентагон начал переброску военных самолетов на Ближний Восток. США направили в регион авианосец Abraham Lincoln и группу истребителей F-15E. Они приземлились на авиабазе США в Иордании.
По последним данным, там находится примерно 36 таких истребителей. Кроме того, США развернут в регионе дополнительные системы противовоздушной безопасности. В Центральном командовании Вооруженных сил США заявили, что присутствие истребителей в Иордании повышает боеготовность и способствует региональной безопасности и стабильности.