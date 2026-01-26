3.74 BYN
США наращивают военную группировку на Ближнем Востоке: к региону направлены 4 самолета
Автор:Редакция news.by
США усиливают военное присутствие в регионе и продолжают переброску техники: четыре новых самолета ВВС с европейских баз уже направляются к ближневосточным аэродромам, сообщает Flightradar.
Спутниковые снимки подтверждают появление американских истребилетей F 35 на иорданской авиабазе. Также сообщается: для оборонительных задач Британия перебросила свои истребители в Катар.
Израильские военные встретились с главой Центрального командования США и получили сигнал, что решение об ударе по Ирану пока не принято, но подготовка к возможной операции завершена.
Ранее, по заверениям СМИ, сообщалось о риске возможной атаки США по Ирану в течение суток.