США наращивают военную группировку на Ближнем Востоке: к региону направлены 4 самолета

США усиливают военное присутствие в регионе и продолжают переброску техники: четыре новых самолета ВВС с европейских баз уже направляются к ближневосточным аэродромам, сообщает Flightradar.

Спутниковые снимки подтверждают появление американских истребилетей F 35 на иорданской авиабазе. Также сообщается: для оборонительных задач Британия перебросила свои истребители в Катар.

Израильские военные встретились с главой Центрального командования США и получили сигнал, что решение об ударе по Ирану пока не принято, но подготовка к возможной операции завершена.