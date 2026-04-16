США не будут продлевать лицензии на покупку российской и иранской нефти
Вашингтон не намерен продлевать генеральные лицензии на покупку российской и иранской нефти. Об этом заявил министр финансов Бессент.
Решение означает сохранение и ужесточение действующих ограничений. При этом Бессент попытался объяснить, почему было введено временное смягчение санкций и кто в итоге оказался в выигрыше.
Скотт Бессент, министр финансов США:
"Эта нефть все равно подлежала продаже. Она все равно направлялась в Китай, так или иначе. Мы же перенаправили эти объемы нашим союзникам. Мы помогли стабилизировать цены на нефть. И, как вы видите, все те апокалиптические сценарии так и не сбылись".
Временные послабления действовали в течение месяца. Администрация США ввела соответствующие меры 12 марта. Санкции не действовали вплоть до 12 апреля.