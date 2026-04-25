США не будут продлевать снятие санкций с российской нефти

США не будут продлевать срок временного выведения российской нефти из-под санкций. Об этом заявил американский министр финансов Скотт Бессент. Он также исключил выпуск Минфином США новой генеральной лицензии, которая временно разрешила бы продажу иранской нефти, загруженной на танкеры.

Ранее агентство Блумберг сообщило о том, что ряд азиатских стран, в числе которых Индия и Филиппины, давят на Вашингтон с требованием продлить ослабление санкций на черное золото из России. Эксперты предупреждают, что попытка США одномоментно вытеснить с рынка объемы из России и Ирана неизбежно приведет к дестабилизации котировок.