La Repubblica: ЕС опасается, что Трамп может не приехать на саммит G7

Трансатлантическое единство рассыпается. В европейских дипломатических кругах нарастает тревога из-за возможного отказа президента США от участия в ключевых международных встречах.

В частности, в ЕС опасаются, что Трамп может не приехать на саммит G7. Об этом сообщает итальянская газета La Repubblica. В материале уточняется: неучастие в саммите "семерки" может повлечь последующий отказ хозяина Белого дома приехать на встречу НАТО в Анкару в июле.

