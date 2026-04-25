В Астане прошла презентация каналов "Беларусь 24" и "Первый информационный"

В Астане состоялась презентация телеканалов Белтелерадиокомпании "Беларусь 24" и "Первый информационный". Мероприятие прошло в духе плодотворного партнерства, взаимного уважения и искренней дружбы. В нем приняли участие представители Мажилиса парламента, Министерства иностранных дел, экспертного и научного сообщества Казахстана, а также медиасферы, торговопроводящей сети Беларуси и Белорусского этнокультурного центра.

В условиях, когда мир стремительно меняется, ресурсы Белтелерадиокомпании являются не просто источником актуальных и достоверных новостей, они играют важную роль в укреплении имиджа Республики Беларусь в глазах зарубежной аудитории.

Таисия Мармонтова, руководитель Института исследования региональной интеграции (Казахстан)

Таисия Мармонтова, руководитель Института исследования региональной интеграции (Казахстан):

"За что можно хвалить Беларусь и за что Беларусью можно восхищаться? Беларусь сохранила диверсифицированную экономику. И еще один важный момент: Беларусь сохранила ГОСТы. Когда мы хотим качественный продукт, он должен быть произведен по ГОСТу".

В ходе презентации представлены возможности белорусских телеканалов с практической реализацией на казахстанском медиаландшафте. Особый интерес вызвали проекты на тему общей истории народов двух стран, сохранения семейных ценностей, популяризации туризма и белорусской культуры.

Во время визита на телерадиокомплекс президента Республики Казахстан отмечена важность развития взаимодействия по дистрибуции, обмену контентом и созданию совместных проектов.