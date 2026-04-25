В Минске стартовал внеочередной съезд партии "Белая Русь"

Сила единения и созидания, площадка для конструктивного диалога и конкретных дел. В Минске стартовал IV, внеочередной съезд Белорусской партии "Белая Русь".

Около 600 делегатов со всей республики определяют стратегию развития самого массового партийного движения страны.

Внеочередной съезд партии "Белая Русь" сплотил руководителей госорганов и предприятий, депутатов и общественных активистов. Планы амбициозные, цели предельно четкие. Сохранить и приумножить достижения прошлых лет - задача номер один. При этом особый акцент сделан на работе с людьми в регионах.

Виталий Макаренко, заместитель гендиректора РУП "Могилевэнерго", член Белорусской партии "Белая Русь": "Партия молода. Казалось бы, чего она достигла за столь короткий срок? На мой взгляд, партия добилась главного - это доверие людей. И не за красивые слова, а за реализацию реальных инициатив. Это забота о семье и молодежи, реализация социальных, культурных, экологических программ. Для меня как для члена партии важно, чтобы эти инициативы не сбавляли темп".

председатель партии Ольга Чемоданова

Как отметила председатель партии Ольга Чемоданова, "Белая Русь" является самой многочисленной партией в Беларуси и сегодня насчитывает 84 тыс. членов. "Это активные граждане, патриоты Родины и люди, которые готовы высказывать свою гражданскую позицию, участвовать в политической жизни страны и, конечно же, следовать идеям и программам Белорусской партии "Белая Русь", - добавила председатель.

25 апреля состоялось и торжественное открытие интерактивной фотовыставки "НЕСГИБАЕМЫЕ. Фотолетопись подвига". Экспозиция посвящена женщинам, поднимавшим из руин заводы, пахавшим поля, учившим детей в послевоенные годы, а также современным труженицам, которые вносят неоценимый вклад в процветание страны. Выставка - часть масштабного проекта партии совместно с Национальной библиотекой Беларуси.