Командно-штабные учения подразделений МВД Беларуси прошли в Витебской области

Организация деятельности ОВД и внутренних войск по пресечению групповых нарушений общественного порядка или массовых беспорядков, а также экстремистских действий - тема комплексных командно-штабных учений, которые прошли в Витебском регионе. В мероприятии лично принимал участие министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков.

Тренировки проходили в несколько этапов. Первый был посвящен теоретической отработке вопросов обеспечения общественной безопасности при изменениях оперативной обстановки. Выполнение условных вводных происходило в режиме онлайн. Среди сценариев - поиск и задержание координаторов протестов, эвакуация пострадавших во время стихийного бедствия, блокировка дорог и другие ситуации.

Следующий этап - отработка действий по пресечению массовых беспорядков, включая блокировку дорог и баррикады, и освобождению заложников.