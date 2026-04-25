В Минске проходит первый белорусский фестиваль-форум SuperNova. Жюри предстоит оценить выступления свыше сотни конкурсантов. География охватила всю Беларусь. Всего на сцену Республиканского Дворца культуры профсоюзов выйдут более 500 исполнителей от 4 лет и старше. Лучших определяют в восьми номинациях. В программе вокальное, хореографическое, инструментальное, театральное и цирковое искусство, а также театр моды и модельное агентство, художественное слово и изобразительное искусство.

В гала-концерте примут участие 15 лучших сольных исполнителей или коллективов. Из них 10 номинантов на Гран-при и 5 претендентов на спецпризы.

Олег Семенов, заслуженный артист Республики Беларусь

Олег Семенов, заслуженный артист Республики Беларусь: "Жюри разноплановое. У каждого человека свое представление о прекрасном, но когда это хорошо, когда это талантливо, когда это трогает твое сердце, твою душу, какие могут быть споры? Когда человек талантлив, это видно".

Эмиль Биргер, участник белорусского фестиваля-форума SuperNova

Эмиль Биргер, участник белорусского фестиваля-форума SuperNova: "Надеюсь, хорошее впечатление оставил у жюри. Что касается сцены, звука и света, все на высочайшем уровне. Это очень порадовало. Я участвую в конкурсах, первое - ради опыта, ради сцены, второе - проверить себя на прочность".

Помимо конкурсных прослушиваний в программу фестиваля входят мастер-классы, а также круглые столы.

Имена триумфаторов станут известны 26 апреля на гранд-финале