В Минске проходит первый белорусский фестиваль-форум SuperNova
Жюри предстоит оценить выступления свыше сотни конкурсантов. География охватила всю Беларусь. Всего на сцену Республиканского Дворца культуры профсоюзов выйдут более 500 исполнителей от 4 лет и старше. Лучших определяют в восьми номинациях. В программе вокальное, хореографическое, инструментальное, театральное и цирковое искусство, а также театр моды и модельное агентство, художественное слово и изобразительное искусство.
В гала-концерте примут участие 15 лучших сольных исполнителей или коллективов. Из них 10 номинантов на Гран-при и 5 претендентов на спецпризы.
Олег Семенов, заслуженный артист Республики Беларусь: "Жюри разноплановое. У каждого человека свое представление о прекрасном, но когда это хорошо, когда это талантливо, когда это трогает твое сердце, твою душу, какие могут быть споры? Когда человек талантлив, это видно".
Эмиль Биргер, участник белорусского фестиваля-форума SuperNova: "Надеюсь, хорошее впечатление оставил у жюри. Что касается сцены, звука и света, все на высочайшем уровне. Это очень порадовало. Я участвую в конкурсах, первое - ради опыта, ради сцены, второе - проверить себя на прочность".
Помимо конкурсных прослушиваний в программу фестиваля входят мастер-классы, а также круглые столы.
Имена триумфаторов станут известны 26 апреля на гранд-финале
Форум посвящен 40-й годовщине чернобыльской аварии. В финале гала-концерта артисты вместе споют строки из песни "Аист на крыше" как символа мира.