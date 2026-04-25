Эстонский концерн потерял 25 млн евро на литовской солнечной схеме
Автор:Редакция news.by
Эстонский энергетический концерн Eesti Energia терпит крупные убытки. Он потерял 25 млн евро на поставках электричества в Литву из-за придуманной местными властями схемы.
Согласно установленным правилам, жители, обладающие солнечными панелями, летом бесплатно сдают энергию от них в сеть, а зимой, когда солнца нет, забирают обратно тот же объем тоже бесплатно. Но в это время года ресурс стоит намного дороже.
Фактически эстонский концерн стал невольным спонсором литовской программы поддержки возобновляемой энергетики. Оплачивать эту разницу поставщику пришлось из своего кармана.