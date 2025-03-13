США обсуждают с Украиной, какие территории она сохранит, а какие потеряет - заявил Трамп

США обсуждают с Украиной, какие территории она сохранит, а какие потеряет по итогам урегулирования конфликта, а также другие элементы окончательной договоренности на этот счет. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, пишет ТАСС.

"Мы не во тьме работаем. Мы обсуждаем с Украиной территорию, участки территории, которые будут сохранены и потеряны [Киевом], а также все другие элементы окончательного соглашения", - сообщил глава вашингтонской администрации журналистам на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Овальном кабинете Белого дома.

"Это касается и электростанции. Очень большой электростанции. Кто получит электростанцию? Кто получит то или это? Это непростой процесс", - сказал Трамп, не вдаваясь в детали. Судя по всему, имелась в виду Запорожская АЭС.

По словам американского лидера, "первый этап [преодоления украинского кризиса] - это прекращение огня". "Много отдельных тем уже было рассмотрено. Мы обсуждали концепцию территории, поскольку не хотели тратить время на прекращение огня, если оно ни к чему не приведет. Поэтому мы говорим: "Вы можете получить это, вы не можете получить то". Они (украинцы - прим. ТАСС) затрагивали [тему] НАТО, вступление в НАТО, и все знают, каков ответ на это. Справедливости ради надо сказать, что они знали этот ответ на протяжении уже 40 лет. В действительности много деталей окончательного соглашения уже было обсуждено", - подчеркнул Трамп. Ранее он отверг возможность присоединения Киева к Североатлантическому альянсу.

"Теперь мы посмотрим, там ли же находится и Россия (то есть разделяет ли Москва мнение Вашингтона - прим. ТАСС). Если нет, то это будет момент, который станет очень разочаровывающим для мира", - утверждал президент США.