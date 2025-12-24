США объявили визовые санкции против пяти европейских и британских деятелей за попытки цензуры американских платформ.

В списке - бывший еврокомиссар Бретон, автор закона о цифровых услугах. Именно он в прошлом году угрожал Илону Маску из-за интервью Дональда Трампа в соцсети X.

Вашингтон считает, что Европа слишком активно вмешивалась в свободу слова в США. Госдеп прямо заявил, что не позволит иностранным чиновникам диктовать правила американским компаниям.