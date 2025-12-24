3.71 BYN
2.91 BYN
3.43 BYN
США объявили визовые санкции против пяти европейских и британских деятелей
Автор:Редакция news.by
США объявили визовые санкции против пяти европейских и британских деятелей за попытки цензуры американских платформ.
В списке - бывший еврокомиссар Бретон, автор закона о цифровых услугах. Именно он в прошлом году угрожал Илону Маску из-за интервью Дональда Трампа в соцсети X.
Вашингтон считает, что Европа слишком активно вмешивалась в свободу слова в США. Госдеп прямо заявил, что не позволит иностранным чиновникам диктовать правила американским компаниям.
Под санкции попали также главы британских и немецких НКО. Власти США обвиняют их в том, что они пытались ограничить мнения, неудобные для Брюсселя.