США приостанавливают выдачу виз для граждан России и еще 74 стран

Госдеп США приостанавливает обработку виз для граждан 75 стран, включая Россию. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на служебную записку ведомства.



Решение вступит в силу 21 января и будет действовать неопределенный срок. Кстати, в прошлом году американское внешнеполитическое ведомство аннулировало более 100 тыс. иностранных виз, включая около 8 тыс. студенческих. Власти объяснили такие меры "интересами безопасности Америки".