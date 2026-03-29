США пропустят на Кубу российский танкер с нефтью

США не станут перехватывать российский танкер с нефтью, предназначенный для Кубы, несмотря на энергетическую блокаду острова Вашингтоном. Как уточняют американские СМИ, на борту судна находится почти 730 тыс. баррелей нефти. Ожидается, что судно достигнет острова 31 марта.

Трамп не возражает поставкам нефти, поскольку один танкер глобально не влияет на ситуацию, но поможет населению.