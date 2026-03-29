3.65 BYN
2.97 BYN
3.43 BYN
США пропустят на Кубу российский танкер с нефтью
Автор:Редакция news.by
США не станут перехватывать российский танкер с нефтью, предназначенный для Кубы, несмотря на энергетическую блокаду острова Вашингтоном. Как уточняют американские СМИ, на борту судна находится почти 730 тыс. баррелей нефти. Ожидается, что судно достигнет острова 31 марта.
Трамп не возражает поставкам нефти, поскольку один танкер глобально не влияет на ситуацию, но поможет населению.
Аналитики же подчеркивают, что прибытие российского судна с энергоносителями позволит отложить истощение нефтяных запасов Кубы на несколько недель, а также снизит давление на остров со стороны Вашингтона.