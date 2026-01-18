3.71 BYN
2.91 BYN
3.38 BYN
США рассматривают присоединение Гренландии как способ укрепить оборону в Арктике
США не собираются передавать национальную безопасность на аутсорсинг. Министр финансов США Скотт Бессент прокомментировал стратегические планы Трампа по поводу Гренландии. По его словам, Вашингтон рассматривает возможность включения Гренландии в состав страны как способ укрепить оборону и предотвратить будущие конфликты в Арктике.
Скотт Бессент, министр финансов США:
"Позвольте мне сказать вам, что произойдет. Это может произойти не в следующем году, а может, и через пять лет, но в будущем борьба за Арктику станет реальной. Мы сохраним наши гарантии НАТО, и если Россия совершит нападение на Гренландию из какого-либо другого региона, нас втянут в это дело. Поэтому лучше - мир через силу: сделайте Гренландию частью Соединенных Штатов, и конфликта не будет, потому что Соединенные Штаты сейчас - самая горячая страна в мире, мы - самая сильная страна в мире, европейцы демонстрируют слабость, США - силу".
Бессент также коснулся вопроса торговых пошлин, пояснив, что это стратегический инструмент предотвращения кризисов. По его словам, США могут использовать экономическую мощь для предотвращения горячих конфликтов, действуя превентивно, чтобы избежать более серьезных чрезвычайных ситуаций в будущем.