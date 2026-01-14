3.71 BYN
США запросили экстренное заседание СБ ООН по ситуации в Иране
Ситуация вокруг Ирана искусственно нагнетается. Глава МИД страны в эфире Fox News заявил, что боевики намеренно увеличивали число жертв, убивая обычных людей и полицейских, поскольку знали о заявлении Трампа о возможном вмешательстве в случае массовых убийств.
По словам иранца, эти группы действовали как террористические ячейки и стремились создать картину массовых убийств. А у Тегерана никогда не было в планах прибегать к антигуманным методам расправы участников протестов. Об этом заявил и сам Трамп. По его словам, ему доложили о том, что "убийства в Исламской Республике прекратились, а казней там нет".
Американский лидер занял выжидательную позицию. В общении с журналистами он заявил, что будет наблюдать за тем, как будет развиваться ситуация в Иране. Кроме того, по запросу США 15 января в 23:00 по минскому времени состоится заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в Иране. Об этом сообщило постпредставительство Сомали при всемирной организации, выполняющего в январе роль председателя Совбеза.