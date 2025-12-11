Стали известны детали обновленного американского плана по разрешению конфликта в Украине

Появились подробности последней версии мирного плана США по разрешению украинского конфликта. По данным Financial Times, новая версия документа не предусматривает вывода российских войск с предполагаемой восточной границы демилитаризованной зоны.

Формирования ВСУ Киев в свою очередь будет обязан вывести. При этом министр армии США Дэниел Дрисколл заявил, что Вашингтон готов гарантировать Украине безопасность и создать "самую высокотехнологичную демилитаризованную зону".