Стартовали самые масштабные военные учения НАТО в 2026 году

НАТО объявило о старте самых масштабных военных учений 2026 года, сообщает Bild. В центре маневров Германия, через нее проходит основная логистика.

В страну прибывают более 10 тыс. военнослужащих из 11 государств, задействованы корабли, самолеты и примерно 1,5 тыс. единиц тяжелой техники, включая танки, ракетные системы и армейские грузовики.

Учебной операцией командует генерал бундесвера, ответственный за силы НАТО в Центральной Европе. Цель маневров - проверить, насколько быстро и слаженно альянс сможет перебросить войска и технику, а также развернуть силы быстрого реагирования в случае внезапного кризиса или возможной атаки.