Столица Малайзии ушла под воду. Под ударом проливных дождей оказался Куала-Лумпур.

Вода поднялась до уровня автомобильных окон, парализовано движение транспорта, закрыто метро. Сотни жителей эвакуированы из пострадавших районов, школы и жилые дома повреждены.

К устранению последствий стихии привлечено несколько сотен сотрудников экстренных служб.

Синоптики предупреждают: ливни продолжатся и в ближайшие дни. За последние годы это крупнейшее наводнение в Куала-Лумпуре.