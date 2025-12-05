3.76 BYN
2.90 BYN
3.38 BYN
Столица Малайзии ушла под воду
Автор:Редакция news.by
Столица Малайзии ушла под воду. Под ударом проливных дождей оказался Куала-Лумпур.
Вода поднялась до уровня автомобильных окон, парализовано движение транспорта, закрыто метро. Сотни жителей эвакуированы из пострадавших районов, школы и жилые дома повреждены.
К устранению последствий стихии привлечено несколько сотен сотрудников экстренных служб.
Синоптики предупреждают: ливни продолжатся и в ближайшие дни. За последние годы это крупнейшее наводнение в Куала-Лумпуре.