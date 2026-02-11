Столицу Албании охватили массовые протесты

Горячие протесты в столице Албании: в полицию бросают коктейли Молотова, в ответ - слезоточивый газ и водометы. Тысячи сторонников оппозиции требуют отставки правительства из-за коррупции. По последним данным, 16 протестующих получили травмы, более 10 - арестовано.

Отметим, в стране не утихает крупный коррупционный скандал, связанный с обвинением прокуратурой вице-премьера и министра энергетики в том, что благодаря ей строительные тендеры выигрывали конкретные компании. При этом премьер-министр страны отказывается от увольнений.