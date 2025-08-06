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Сторонники Гуцул требуют справедливости
Охота на ведьм в новой интерпретации - именно так называют происходящее в Молдове. Тысячи людей не могут поверить, что их страна превратилась в настоящую диктатуру.
У изолятора № 13, где содержат Евгению Гуцул, собрались ее сторонники и требуют справедливости. Активисты подчеркивают, что вскоре в поддержку главы Гагаузии выйдут полтора миллиона человек, которые сметут эту власть.
Представитель правительства Гагаузии в составе Молдовы Юрий Кузнецов уже призвал к протестам по всей стране, а Илан Шор уверен, что президент Санду в ближайшее время потеряет власть и Гуцул будет освобождена.
Напомним, 5 августа политик была признана виновной в незаконном финансировании избирательной кампании 2023 года и приговорена к семи годам исправительной колонии.