3.72 BYN
2.92 BYN
3.38 BYN
Сторонники Жапарова лидируют на парламентских выборах в Кыргызстане
Объявлены первые результаты выборов парламента Кыргызстана. Согласно предварительным результатам, большинство получили сторонники президента страны Жапарова.
По подсчетам СМИ, на основе предварительных данных Центризбиркома, избран 51 депутат из состава предыдущего созыва.
Таким образом, при составе парламента в 90 человек большинство достанется сторонникам президента. Впрочем, официальные итоги будут подведены и объявлены в течение двух недель на основании ручного подсчета протоколов с избирательных участков.
Выборы были назначены после того, как в сентябре 2025 года парламент Кыргызстана проголосовал за собственный роспуск. Решение было обосновано тем, что в противном случае парламентские выборы, которые должны были состояться в декабре 2026 года, были бы слишком близки по времени к президентским 2027 года.