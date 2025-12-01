Сторонники Жапарова лидируют на парламентских выборах в Кыргызстане

Таким образом, при составе парламента в 90 человек большинство достанется сторонникам президента. Впрочем, официальные итоги будут подведены и объявлены в течение двух недель на основании ручного подсчета протоколов с избирательных участков.

Выборы были назначены после того, как в сентябре 2025 года парламент Кыргызстана проголосовал за собственный роспуск. Решение было обосновано тем, что в противном случае парламентские выборы, которые должны были состояться в декабре 2026 года, были бы слишком близки по времени к президентским 2027 года.