Страна, где культура держится на традициях, а стридфуд получает звезды Мишлен

С недавних пор у жителей Беларуси появилась возможность летать в Таиланд и обратно без пересадок. Настало время познакомиться поближе с этой страной. Обо всех тонкостях устройства жизни таиландцев рассказали во второй серии фильма "Васильки на тайском шелке".

Бангкок - это гигантский город, где завтрашний день наступает раньше, чем вы успеете допить свой кофе. Пока западный мир рассуждает о прогрессе, здесь его строят: этаж за этажом, эстакада за эстакадой, обгоняя законы физики. Он не спрашивает, готовы ли вы к нему. Он просто случается с вами, как внезапный тропический ливень или первый глоток острого супа том-ям, от которого перехватывает дыхание.

Это место, где древние духи живут в кондиционированных небоскребах, а вечность измеряется временем ожидания в пробке.

Бангкок - название, распространенное среди иностранцев, официально используется в международном контексте, но сами таиландцы не пользуются им с 18 века. Столицу называют "Крунгтеп, что в переводе означает "город ангелов". Кстати, это сокращенная версия, а полная занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самое длинное название города в мире, состоящее в латинской транскрипции из 168 символов.

Жизнь монахов в Таиланде и ритуалы

В этом городе роскошь не стесняет нищеты, а цифровое будущее смиренно преклоняет колени перед алтарем с благовониями.

Один из самых узнаваемых символов Таиланда - Храм Рассвета (Ват Арун). Лучше всего он выглядит на закате. Именно тогда фарфоровые осколки на сооружении приобретают уникальные золотисто-розовые оттенки.

Ват Арун

Ват Арун - настоящий пазл в истории. Когда-то корабли привозили в Сиам (старое название Таиланда) фарфор в качестве балласта, а местные мастера решили, почему бы не превратить это в искусство. Поэтому, если присмотреться, то можно увидеть фрагменты тарелок, чашек и блюдец, которые пережили несколько веков и теперь сверкают на солнце.

Стоит отметить, что монахи в Таиланде не фигуры из легенд. Их можно встретить в метро, на рынке, в чайной лавке, они ходят босиком в шафрановых одеждах. Тайцы верят, что человек, выбравший путь монашества, делает это не ради славы, а ради внутреннего роста.

"Я решил стать монахом, потому что в тайской культуре, когда мужчине исполняется 20 лет, он должен стать монахом, чтобы даровать благо своим родителям. Я пошел в монахи 10 лет назад и за это время освоил много навыков. Научился медитировать, контролировать свое дыхание. До того, как я стал монахом, я легко выходил из себя и часто злился, но теперь я спокоен", - поделился один из монахов.

Монах в Таиланде

В Таиланде принято, чтобы каждый мужчина хоть раз в своей жизни побывал монахом. Срок можно выбирать от недели до всей жизни. Бритье головы и бровей - это первая и самая легкая жертва на алтаре отречения. Настоящая битва начинается внутри, когда в силу вступают 227 запретов. Среди них запрет на прием пищи после полудня, ценные вещи, развлечения, полный запрет на прикосновение к женщинам и уединенное нахождение с ними. В мире, где капитал правит балом, эти люди не имеют ничего, кроме своей веры и чаши.

А теперь немного о правилах посещения храма. Все, кто приходит туда, размещаются на полу. Очень важно не направлять ноги в сторону Будды. Нужно поджимать их под себя или укладывать боком. После того, как люди обратились со своими просьбами и молитвами, они обязательно должны поклониться три раза полу.

Посетители Ват Арун

И еще интересная особенность: все сидят на полу, кроме монахов. Для них есть специальный пьедестал. И даже если приходит король, он сидит ниже, чем монах, просто на полу. Потому что пьедестал предназначается исключительно для монахов.

Еще один известный храм - Ват Пхо. Туристы и паломники нескончаемым потоком движутся вокруг главной святыни - статуи лежащего Будды длиной более 45 м.

Перед входом в тайский храм необходимо снять обувь. Ноги считаются самой грязной, низменной частью тела. И оставить обувь снаружи, значит оставить за порогом суету, амбиции и грязь внешнего мира. Прохлада древнего камня под кожей успокаивает пульс мегаполиса. Ты больше не бежишь, ты вступаешь, осторожно, осознанно и почтительно.

Чаши вдоль стены храма Ват Пхо

Туристы, местные могут пройти вдоль стены храма, где в ряд выстроено 108 бронзовых чаш. При желании можно купить емкость с монетами, их количество неизвестно. Затем необходимо в каждую бронзовую чашу забрасывать по одной-две монеты. И в конце концов, если у вас останутся еще монеты, значит, ваше желание исполнится. Также этот ритуал помогает очистить карму.

Тайское оздоровление

Ват Пхо - это каменная энциклопедия. Пока мир на Западе только учился печатать книги, здесь уже работал первый университет Таиланда. На стенах высечены основы медицины, астрономии и легендарного тайского массажа - нуат тхай. Это искусство, сочетающее физические манипуляции, акупрессуру и энергетические практики, которые ЮНЕСКО признало нематериальным культурным наследием человечества.

Сейчас в Таиланде очень популярны такие направления, как медицина и оздоровление, потому что люди начали больше заботиться о своем здоровье. И как раз на отдых в Таиланд многие приезжают для того, чтобы набраться сил и оздоровиться. Джиравади Кунсап, заместитель управляющего по рынкам Европы, Америки, Ближнего Востока и Африки в Управлении по туризму Таиланда

"Не только наша инфраструктура, но и услуги находятся на высочайшем мировом уровне, - заметила она. - Культура Таиланда очень колоритна, поэтому вы можете прикоснуться к ней и прочувствовать ее. Например, можете увидеть храм, ощутить запах еды или даже попробовать местное блюдо на вкус, насладиться звуками природы".

Дом художника

Недалеко от центра Бангкока находится хранилище традиционного тайского искусства. Чтобы попасть туда, нужно сойти с бетонных эстакад и вновь спуститься к воде. Это не музей в привычном понимании, здесь нет билетов на входе. Это часть общего жилого квартала.

Среди покосившихся лачуг и рыболовных сетей уже 200 лет стоит Дом художника. Здесь мастер может часами расписывать маску бога, пока в метре от него варан лениво выбирается из канала на берег.

Дом художника

Один из художников:

"Я пишу картины уже 48 лет. 18 из них живу здесь. Я не выбирал это место, оно нашло меня само. Так распорядилась судьба. Мне нравится рисовать абстракции, изображать сны, мечты".

Образование в этих стенах происходит через прикосновения. На открытых мастер-классах дети и взрослые садятся за один стол, чтобы постичь магию традиционных ремесел.

Цветочный рынок - место, где Бангкок благоухает

Если вы думаете, что Бангкок - это небоскребы, бесконечные пробки и уличная еда, то в чем-то вы правы. Но есть в Бангкоке такое место, где утро начинается не с кофе, а с аромата жасмина, хруста лотоса и бесконечного шуршания пакетов, из которых продавцы ловко достают цветы. Ежедневный рацион для души: жасмин, орхидея, бархатцы.

Тайская медицина начинается не с таблетки, и благополучие здесь не отсутствие болезней. Это способность окружить себя красотой, даже если она живет всего один день.

Цветочный рынок в Бангкоке

История этого места иронична. 300 лет назад здесь торговали рыбой, и запах стоял соответствующий. Рыбу изгнали, а прилавки заполнили ароматами. Это был великий эстетический сдвиг. Столица начала благоухать.

Каждые сутки через эти прилавки проходят миллионы бутонов. Лотос здесь не просто ставят в вазу. Его раскрывают вручную, загибая каждый лепесток в сложную геометрическую фигуру. В бангкокской жаре цветок живет минуты, а здесь, под ледяной крошкой, он сохраняет свою сакральную свежесть.

То, что еще вчера росло на высокогорных плантациях Чиангмая, ночью превращается в тонны ритуальных венков. Утром эти гирлянды разъедутся по всему городу. Они украсят капоты такси, алтари в небоскребах и дома. Спрос большой, ведь Бангкок - самый густонаселенный город Таиланда.

Факт В 2026 году официальное количество населения перешагнуло отметку в 8 281 000 человек.

Стритфуд в Таиланде: где палатки с едой получают звезды Мишлен

Ночью Чайнатаун Бангкога превращается в один из лучших стритфуд-коридоров Азии. Исторический центр предлагает уникальное сочетание тайской и китайской кухонь. Главная улица Яоварат и прилегающие переулки славятся морепродуктами, димсамами и сладостями.

Культовое исконно тайское блюдо - Mango sticky rice - состоит из сладкого риса, пропитанного кокосовым молоком и спелого тайского манго.

В 2026 году стритфуд окончательно перестал быть едой для бедных. Сегодня это главная мягкая сила Таиланда и социальный лифт. В мире стерильных ресторанов и пластиковой еды Яоварат остается территорией правды. Здесь пахнет жизнью: потом, углем, жасмином и жареным чесноком. Чайнатаун в Бангкоге - признанная мировая столица уличной еды.

Стридфуд в Бангкоге

Примечательно, что здесь обычные местные продавцы соседствуют с палатками, удостоенными звезды Мишлен. Это место учит нас, что самое дорогое не всегда стоит дорого. Мишлен выдают за выслугу лет и фанатичную преданность одному рецепту. Здесь не меняют меню десятилетиями. Если бабушка на углу готовит лапшу с уткой, будьте уверены, ее прадед делал это точно так же на этом самом месте еще 100 лет назад.

Чайнатаун - это доказательство того, что границы существуют только в атласах. В реальности же Бангкок давно стал домом для всех, кто принес сюда свою мечту. И сегодня эта мечта пахнет жареными каштанами, утиным супом, бесконечной верой в удачу и немного дурианом.

Связь Таиланда и Беларуси

Сегодня Таиланд - это дом для крупнейших международных корпораций и технологических гигантов. Бангкок все чаще называют экономической столицей всей Юго-Восточной Азии, местом, где традиционная восточная хватка встречается с глобальным капиталом.

Владимир Боровиков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси во Вьетнаме, Таиланде, Камбодже, Лаосе и Мьянме:

"В прошлом году состоялось весьма историческое событие. 16 июля впервые за всю историю двусторонних отношений с официальным визитом Таиланд посетил министр иностранных дел Республики Беларусь Максим Рыженков. Учреждение совместного комитета по торгово-экономическим вопросам стало одним из очень важных результатов этого визита. Подчеркну, что сам комитет - это межправительственное образование. Его работа позволяет создавать условия для наращивания торговли между двумя странами. Его работа призвана содействовать активизации делового взаимодействия".



Владимир Боровиков

Минск и Бангкок разделяют около 7,7 тыс. км. Две разных части света, два разных темпа жизни на одном континенте. География и история развели наши страны по разным полюсам, но взгляды белорусов и таиландцев во многом совпадают. За внешними различиями скрывается общий культурный код, в центре которого человек.

Власти Таиланда делают все возможное, чтобы наши туристы отдыхали безопасно. Не только туристы, но и служащие, которые там работают по найму, а также бизнесмены, которые туда прилетают. Иван Чура, почетный консул Таиланда в Беларуси