"Страна-завод" для войны: автомобильные концерны Германии вооружают Европу

Франция закупила у Mercedes 7 тысяч грузовиков для армии, немецкий бундесвер - сотни машин для перевозки техники и снабжения. Литва вслед присматривается к новым покупкам. Привычные модели теперь рассматривают с новой стороны: так, Sprinter может стать транспортом для солдат, G-класс - армейским внедорожником.

Про немецкую промышленность, бывший локомотив Европы, говорят: "Встала на военные рельсы". И чем больше состав, тем больше сил нужно, чтобы тянуть его вперед, и тем сложнее потом останавливать. Заинтересованность автопромышленности Германии к производству вооружений действительно понятна: деньги и редкая роскошь для ФРГ - отсутствие китайской конкуренции.

Промышленники вооружают Германию, а промышленников - сама Германия. В американских СМИ ФРГ уже называют "страной-заводом" - в контексте милитаризации, конечно. Без нее производственный сектор переживал бы окончательный промышленный бум. "Бум" не от английского "быстро расти", а от русского - удар.

Автопром федеративной республики потеряет еще 125 тысяч рабочих мест в ближайшие годы, сообщают местные газеты. По оценке Объединения немецкой автомобильной промышленности, при текущем положении дел прогнозы по оптимизации (толерантной версии "увольнения") занижены на 35 тысяч рабочих мест. До 2035 года лишить места придется в общем 225 тысяч человек. Председатель Объединения Мюллер объясняет: "Высокие налоги и сборы, дорогая энергия, высокие затраты на рабочую силу, чрезмерная бюрократия - список проблем можно продолжать". Проблем много - решение одно.

Павел Кухаркин, журналист (Россия):

"Европа активно вооружается, милитаризируется, и на это есть несколько причин. Первая и самая основная – то, что за счет ВПК проще всего спасти стагнирующую экономику, а она находится как раз в процессе стагнации. Во-вторых, это то, что все руководство европейских стран плотно связано с руководством всех основных военно-промышленных компаний. И нет конфликта интересов, наоборот, коррупция, собственные интересы шкурные, и за счет этого можно неплохо так заработать, нагнетая при этом ситуацию".

Берлин делает ставку на превращение страны в ключевую производственную базу оборонной промышленности Европы. Этот курс реализуется на фоне самого продолжительного периода экономической стагнации со времен Второй мировой войны, усиления конкуренции со стороны Китая в вопросе производства автомобилей и падения внешнего спроса на немецкие машины.

Финансовые показатели крупнейших автопроизводителей демонстрируют резкое ухудшение: прибыль Mercedes-Benz в 2025 году снизилась на 49 %, Volkswagen - на 44 %, а операционная прибыль Porsche упала на 98 % по сравнению с 2024-м.

Катерина Волкова, экономист, блогер (Россия): "Милитаризация европейской и американской экономики сегодня - это вполне понятный и закономерный процесс. И у этого процесса есть даже теоретик, основоположник - это Джон Мейнард Кейнс. Все дело в том, что в 30-е годы, когда он писал свои работы, уже наблюдалась значительная монополизация. То есть все большая доля национального дохода стягивалась в руки монополий. А, соответственно, в руках населения, потребителей оказывались меньшие деньги. То есть на одном полюсе у нас огромные мощности производственные, а на другом полюсе невозможность сбыть эти товары. И поэтому государство должно было создавать этот спрос искусственно. Вот оно и создавало. В форме той самой милитаризации, когда производится огромное количество товаров для войны, их покупают на деньги налогоплательщиков, ну а потом все это выливается, сами понимаете, во что".

Чем занимались в годы Второй мировой немецкие автопромышленники, хорошо известно. Daimler-Benz (ныне Mercedes-Benz) производил для Третьего рейха грузовики, авиационные двигатели, детали для танков, Volkswagen - крылатые ракеты и армейские автомобили повышенной проходимости, BMW - авиадвигатели, Auto Union (ныне Audi) - бронеавтомобили.