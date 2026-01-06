Страны Европы выпустили совместное заявление на фоне притязаний США на Гренландию

Европа подала голос. Франция, Германия, Италия, Польша, Испания, Великобритания и Дания выпустили совместное заявление по поводу притязаний США на Гренландию.



Отмечается, что остров принадлежит только его народу, все подобные решения могут приниматься исключительно автономией. Датский премьер предупредила, что любые попытки аннексии поставят под удар НАТО, а глава правительства Гренландии назвал риторику Вашингтона неуважительной.



Эксперты отмечают, что своими действиями США подрывают единство альянса и игнорируют международное право, усиливая напряженность в Арктическом регионе.