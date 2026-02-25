3.73 BYN
Страны Северной Европы и Балтии выделят на военную помощь Украине 12,5 млрд евро
Запад не намерен прекращать накачку Киева оружием. По итогам визита в "незалежную", представители стран Северной Европы и Балтии объявили, что в 2026 году выделят на военную помощь Украине 12,5 млрд евро, в том числе на закупку американского вооружения. При этом в общей сложности эти страны уже выделили Киеву более чем 42 млрд евро.
Также стало известно, что президент Литвы и Зеленский подписали договор о производстве в Литве вооружения для Украины. Соглашение предусматривает не только производство на территории прибалтийской республики, но и создание условий для переноса в эту страну украинских оборонных предприятий.
Не отказываются от бесконечной войны и в Канаде. Оттава выделит Киеву дополнительные 300 млн долларов, а также передаст более 400 бронемашин. Кроме того, страна планирует продлить миссию по подготовке украинских военных до 2029 года.