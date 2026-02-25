Страны Северной Европы и Балтии выделят на военную помощь Украине 12,5 млрд евро

Запад не намерен прекращать накачку Киева оружием. По итогам визита в "незалежную", представители стран Северной Европы и Балтии объявили, что в 2026 году выделят на военную помощь Украине 12,5 млрд евро, в том числе на закупку американского вооружения. При этом в общей сложности эти страны уже выделили Киеву более чем 42 млрд евро.

Также стало известно, что президент Литвы и Зеленский подписали договор о производстве в Литве вооружения для Украины. Соглашение предусматривает не только производство на территории прибалтийской республики, но и создание условий для переноса в эту страну украинских оборонных предприятий.