Строго после 16: в Малайзии решили запретить детям пользоваться соцсетями

Малайзия решила, что подростки слишком рано погружаются в мир лайков, репостов и бесконечных сторис. Поэтому с 2026 года детям до 16 лет будет запрещено заводить аккаунты в социальных сетях.

Министр связи страны объяснил: мера направлена на защиту несовершеннолетних от рисков онлайн-среды: от кибербуллинга до чрезмерного увлечения виртуальной жизнью.

Недавно подобные ограничения обсуждала Канберра. Уже 10 декабря в Австралии вступит в силу запрет на использование соцсетей детьми младше 16 лет.