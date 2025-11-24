3.69 BYN
Строго после 16: в Малайзии решили запретить детям пользоваться соцсетями
Автор:Редакция news.by
Малайзия решила, что подростки слишком рано погружаются в мир лайков, репостов и бесконечных сторис. Поэтому с 2026 года детям до 16 лет будет запрещено заводить аккаунты в социальных сетях.
Министр связи страны объяснил: мера направлена на защиту несовершеннолетних от рисков онлайн-среды: от кибербуллинга до чрезмерного увлечения виртуальной жизнью.
Недавно подобные ограничения обсуждала Канберра. Уже 10 декабря в Австралии вступит в силу запрет на использование соцсетей детьми младше 16 лет.
Перед деактивацией профилей в Facebook, Instagram и Threads детям предложат выбор: скачать данные, заморозить аккаунты или лишиться всей информации.